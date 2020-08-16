В Самарской области водитель пошел на обгон и столкнулся с КАМАЗом

Девушка-пассажир попала в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области в ДТП пострадала пассажирка отечественной легковушки. Авария произошла 15 августа, в 12:15. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 23-летний водитель, управляя машиной «Лада-Калина», ехал по автодороге «Сызрань–Шигоны–Волжский Утес». Мужчина решил пойти на обгон там, где этот маневр запрещен. В итоге отечественная легковушка столкнулась с автомобилем «Камаз» с прицепом. Грузовиком управлял 30-летний водитель, он ехал в попутном направлении.

Увы, без пострадавших не обошлось. В больницу была доставлена девушка – 23-летняя пассажирка отечественной легковушки.