Жителей Тольятти смутили дети, гуляющие по крыше

Фото группы Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП) (patrul_tlt/vk.com) Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти на крыше 10-этажного жилого дома заметили две таинственные фигуры.

- Чьи дети на крыше дома? Меры примите, пожалуйста, - возмутились тольяттинцы в социальных сетях и приложили фото.

Увы, разглядеть, кто именно ходит по крыше не просто, но судя по нечетким силуэтам – это двое подростков. Они устроились над шахтой лифта дома №60 на улице ул. Матросова.

- Пора ЖЭК штрафовать за то, что чердаки не закрывают, - негодуют горожане. - Чердак заперт должен быть! Как они туда попали?

Пока одни возмущаются, другие предлагают вспомнить себя в подростковом возрасте. Мол, и мы 50 лет назад стремились город с крыш рассмотреть.

А как считаете вы? Должны ли быть закрыты чердаки? Предлагаем обсудить в комментариях.