Жителей Тольятти смутили дети, гуляющие по крыше

Фото группы Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП) (patrul_tlt/vk.com)
Фото: СОЦСЕТИ
В Тольятти на крыше 10-этажного жилого дома заметили две таинственные фигуры.
- Чьи дети на крыше дома? Меры примите, пожалуйста, - возмутились тольяттинцы в социальных сетях и приложили фото.
Увы, разглядеть, кто именно ходит по крыше не просто, но судя по нечетким силуэтам – это двое подростков. Они устроились над шахтой лифта дома №60 на улице ул. Матросова.
- Пора ЖЭК штрафовать за то, что чердаки не закрывают, - негодуют горожане. - Чердак заперт должен быть! Как они туда попали?
Пока одни возмущаются, другие предлагают вспомнить себя в подростковом возрасте. Мол, и мы 50 лет назад стремились город с крыш рассмотреть.
А как считаете вы? Должны ли быть закрыты чердаки? Предлагаем обсудить в комментариях.