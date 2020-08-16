В Самаре трамваи 5, 20 и 22 маршрутов изменили схему движения

Не ждите сегодня трамвай! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы возмутились отсутствию трамваев в центре города. Оказалось причиной всему небольшое ЧП.

- В связи с обвалом проезжей части вблизи трамвайных путей на участке ул. Галактионовская/ул. Ульяновская в направлении из города движение трамвайных поездов 5, 20 и 22 маршрутов осуществляется по ул. Арцыбушевской, - прокомментировали ситуацию в ТТУ.

Для тех, кто планировал поехать из исторического центра Самары на трамвае сегодня, придется искать альтернативные маршруты. Сколько времени уйдет на устранение ЧП, пока не сообщается.