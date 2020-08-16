Стали известны итоги заключительного дня чемпионата России по велоспорту, который проходил в Самаре

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С 13 по 16 августа в Самаре проходил чемпионат России по велоспорту на шоссе. Впервые в программе соревнований кроме индивидуальной и групповой гонки появилась смешанная командная эстафета, в которой выступят сборные регионов.

В воскресенье, 16 августа, в заключительный день соревнований состоялись групповые гонки на 120 км у женщин и 170 км у мужчин.

Женщинам в этот раз очень не повезло с погодой. В Самаре в эти часы был проливной дождь, но участницы без боя сдаваться не собирались. В итоге Чемпионкой России стала Диана Климова из Тульской области, серебро взяла Наталья Студеникина (Московская область). Бронзу отвоевала Седа Крылова из Санкт-Петербурга. А ее земляк Сергей Шилов завоевал титул чемпиона России. На финишной прямой он опередил Игоря Фролова из Московская область. Бронза также у представителя Московской области — Никита Мартынов.