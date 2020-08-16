Самарцы жалуются на опасную яму, что появилась на Ракитовском шоссе

Автор фото Андрей Корнилов (фото группы life_samara/vk.com) Фото: СОЦСЕТИ

Автолюбители Самары пожаловались в социальных сетях на глубокую яму, что образовалась на Ракитовском шоссе.

- Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, примите, пожалуйста, меры, большая яма напротив ТЦ Московский, очень много автомобилей пробили колеса и помяли диски, - обратился в социальных сетях к властям Андрей Корнилов и поделился фотографиями выбоины.

На ровной дороге глубокая яма действительно может оказаться неприятным сюрпризом, особенно для тех, кто нечасто ездит по этому участку. Один край ямы пологий, а вот другой – настоящие препятствие. Самарцы поддержали автора поста своими комментариями. Оказалось, что многие в эту «западню» уже попадали. Так, Станислав отметил, что попадал в эту яму ночью, и остался без двух покрышки, а литой диск пришлось ремонтировать.