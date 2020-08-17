АВТОВАЗ начал работу после корпоративного отпуска

Работа начинается с 17 августа

В Тольятти АВТОВАЗ выходит на работу после корпоративного отпуска. Производство возобновится с 17 августа. Смены начнут работу в 7.00 и 8.30, сообщает профком АВТОВАЗа. Работать заводчане будут по графикам в два потока. Весной рабочих пришлось делить на три потока из-за эпидемиологической угрозы.

Для того, чтобы при этом не допустить рост заболеваемости, администрация выделила 36 автобусов для доставки с работы и на работу. Также в соответствии с новым графиком будут работать столовые и детсады.

Отпуск продолжался с 27 июля. За это время на производстве произвели плановую модернизацию. Продавцов заблаговременно снабдили необходимым количеством авто.