Житель Тольятти поругался с мужчиной в разливайке и застрелил его из ружья

Мужчины поругались в магазине "Чарли"

В Тольятти следователи закончили разбираться с уголовным делом 38-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По версии правоохранителей, фигурант 28 апреля у магазина "Чарли" рядом с детской площадкой на улице Свердлова застрелил 44-летнего местного жителя.

- Подозреваемого задержали в тот же день. По версии следствия, он выстрелил в голову потерпевшему из охотничьего ружья, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее между ними произошла бытовая ссора, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Сейчас стражи порядка собрали достаточно доказательств по преступлению. В ближайшее время в нем буду разбирать в Автозаводском районном суде автомобильной столицы.