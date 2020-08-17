В Самаре мужчина жарил наркотики, и это не оценили полицейские

В Самарской области нашли мужчину с коноплей

В Самарской области задержали 36-летнего мужчину, который в леске около села Курумоч жарил на костре наркотики. Горе-повара обнаружили в тот момент, когда он настругал в металлическую кастрюлю части дикорастущего растения и принялся колдовать над блюдом. Полицейские кулинарным экспериментам помешали.

- У мужчины изъяли вещество массой более 97 граммов, содержащее наркотическое средство - и это значительный размер, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сам подозреваемый рассказал, что планировал наркотики употребить. Продавать и распространять их каким-то образом он не собирался. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.