МТС проведет самарцев по природным достопримечательностям

В проект войдут аудиогид и интерактивная книга по Самарской Луке, а также видео-экоуроки

ПАО «МТС» запускает в Самарской области экологический проект «Место силы», нацеленный на поддержку национальных парков и заповедников, культуры регионов, развитие внутреннего туризма, экологического просвещения и создание современных сервисов с уникальным контентом. Проект МТС будет реализован в сотрудничестве с национальным парком «Самарская Лука» и ГУ СО «Туристский информационный центр».

Стартовым этапом проекта стало создание аудиогида по наиболее значимым точкам Самарской Луки – Молодецкому кургану, Каменной чаше, селу Ширяево и другим. Аудиогид «Место силы. Самарская Лука» размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel, прослушать его можно как с мобильных устройств во время путешествия по национальному парку, так и с ноутбука или стационарного компьютера, находясь дома. Озвучил аудиогид популярный самарский радиоведущий, «голос» «Русского радио» в Самаре Дмитрий Кузнецов.

Вторым этапом реализации проекта станет создание видео-экоуроков для детей и взрослых. Блогеры, журналисты, экоактивисты и другие известные самарцы расскажут о правилах поведения в национальном парке и наиболее частых ошибках, которые допускают люди, взаимодействуя с живой природой.

Отдельным направлением «Места силы» в Самарской области станет создание интерактивной книги о Самарской Луке для школьников. В нее войдет информация о редких видах животных и растений, которые можно встретить на территории нацпарка, а также интересные факты о людях, связанных с его историей, и главных достопримечательностях, расположенных на его территории.

«МТС по всей России реализует десятки социальных проектов, направленных на сохранение культурной аутентичности и исторического наследия территорий. Сейчас мы видим, как стремительно набирает популярность внутренний туризм, и для Самарской области как для региона с огромным туристическим потенциалом такие проекты как никогда актуальны. В то же время важно помнить и о проблемах экологии и экологическом просвещении: туристической «жемчужиной» нашей области является, безусловно, Самарская Лука, и наша задача не только привлечь к ней внимание жителей других регионов, но и внести свой вклад в сохранение ее природных богатств. «Место силы» стало логичным продолжением уже реализованных МТС на территории Самарской области проектов, сочетающих культурные и природные особенности региона и современные технологии», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.