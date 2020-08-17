В Самарской области стартует конкурс молодежных медиапроектов «ЛУКАморье»

Администрация губернатора Самарской области и Автономная некоммерческая организация Культурный центр «Лука» приглашают самарскую творческую и инициативную молодежь принять участие в конкурсе «ЛУКАморье». Его задачи - выявить и поощрить лучшие практики, работающие на повышение интереса к национальным, историческим и культурным традициям народов России, Поволжья, продвигающие национальную тему в СМИ и среди широких слоев населения.

Принять участие в конкурсе могут как начинающие журналисты, студенты, так и молодые профессионалы, а также подростки. Прием работ продлится до 15 сентября. Торжественная церемония награждения состоится в Самаре в конце сентября.

Партнерами конкурса молодежных проектов «ЛУКАморье» выступили: Самарский социально-педагогический университет, Самарский филиал ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», Самарское областное отделение Русского географического общества.

Заполнить заявку и ознакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/YPkN/4dZZHyiVp