Отключение горячей воды в Самаре произойдет в Кировском и Промышленном районах

Здесь отключат горячую воду

в Самаре анонсировали отключение горячей воды в Кировском и Промышленном районах до 30 августа 2020 года. Это делается для того, чтобы ресурсная компания смогла провести гидравлические испытания тепломагистрали Самарской ТЭЦ и верхней зоны Безымянской ТЭЦ.

Воды не будет две недели. Это затронет ряд улиц: Алма-Атинскую, Путейскую, ЗЕмеца, пр. Кирова, Заводское шоссе, Советской Армии, Гагарина, XXII Партсъезда, пр. Кирова, Ново-Вокзальную, Нагорную, пр. Кирова, пр. К. Маркса. Жители домов в этом районе останутся на время без горячего водоснабжения, но их просят отнестись к этим лишениям философски: испытания нужны для того, чтобы в холодное время года не возникало никаких проблем с отоплением.

Также жителям напоминают о правилах безопасности. Например, не стоит оставлять машины вблизи тепловых камер и трубопроводов, в охранных зонах теплотрасс, оно может пострадать, если случится порыв. Если же вы увидели льющийся из-под земли кипяток, не подходите близко, чтобы не получить травмы или не провалиться под землю. А еще - сообщите о месте порыва по телефону 279-65-00 или в электронном виде https://teplo.energy.