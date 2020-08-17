В Тольятти задержали коварную пиратку

Полицейские купили у девушки пиратское ПО в рамках проверочной закупки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области задержали настоящую коварную пиратку. 22-летняя девушка занималась продажей контрафактного программного обеспечения. Она предлагала местным компаниям приобрести систему трехмерного программного обеспечения, у которой вообще-то был свой владелец. Общая сумма ущерба, который она причинила правообладателю, составила более 2 млн рублей.

Оказалось, что девушка отнеслась к правам настоящего производителя ПО легкомысленно и решила заработать на чужой интеллектуальной собственности сама. Сейчас в отношении нее завели уголовное дело за нарушение авторских и смежных прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ее могут лишить свободы на срок до шести лет. Сейчас все тонкости расследуют полицейские, им предстоит выяснить, не продавала ли она ПО на территории других населенных пунктов региона.