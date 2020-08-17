Жители Самары смогут бесплатно отправить посылку за границу

Почта России предоставит новые возможности отправителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут воспользоваться уникальным предложением Почты России, которая намерена в качестве компенсации за весенние неудобства предоставить клиентам промокод на бесплатную доставку заграничных отправлений.

- Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей, - отметили в ведомстве.

На Почте России напомнили, что сложности возникали с экспортными отправлениями с марта по май 2020 года. Это было связано с пандемией и закрытиями границ, на то, чтобы стабилизировать ситуацию, понадобилось время.

Предложение про скидку распространяется на международные отправления посылки, мелкие пакеты, EMS. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, соответствующей условиям акции.

- В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически, - уточнили на Почте России.

Также здесь сообщили, что EBay продлил до 19 августа срок защиты российских продавцов от негативных отзывов, связанных с доставкой.