«Новую Самару» назвали лучшим проектом в сфере доступного жилья

Диплом представители компании получили в министерстве строительства Самарской области

Жилой комплекс «Новая Самара» стал победителем федерального градостроительного конкурса «ТОП ЖК» в номинации лучший комплекс-новостройка в сфере доступного жилья. Награду представители компании «Финстрой» получили в министерстве строительства Самарской области наряду с коллегами, которые стали победителями в других номинациях. Исполнительный директор компании Юлия Мироненко рассказала, что для застройщика очень важно такое признание, ведь это означает, что выбранная политика находит отклик с сердцах горожан.

- Мы рады получить столь высокую оценку своего ежедневного кропотливого труда как от профессионального сообщества, так и в результате масштабного народного голосования. То, что «Новая Самара» не в первый раз стала победителем конкурса, является подтверждением высокого качества строительства и верности взятых на себя обязательств, и люди это видят, - подчеркнула она.

В Самарской области в номинации «Доступное жилье» в тройку лучших вошли ЖК «Южный бульвар» и ЖК «Матрешка». В компании «Финстрой» считают победу именно в этой номинации очень важной, ведь качественное доступное жилье сегодня пользуется максимальным спросом. Сегодня «Новая Самара» - это не только район с квартирами по доступной цене в качественных домах, но и с хорошим будущим. Здесь строят школу, автомобильную дорогу, которая улучшит транспортную доступность района. Жителей радуют и благоустройство дворов, и высаживаемые цветы, и новые малые архитектурные формы, которые появляются здесь.

В федеральном конкурсе участвовали 1155 проектов со всей страны от 772 застройщиков из 74 регионов России. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов, и уже они бились за призовые места.