Самару снова накроет шквальным грозовым ветром

Погода испортится днем 17 августа Фото: Ольга СКОСЫРЕВА

В Самарской области жителей снова пугают грозами и порывистым ветром до 20 м/с. Такая погода возможна 17 августа с сохранением желтого уровня опасности ночью 18 августа. Со ссылкой на синоптиков Приволжского УГМС такое предупреждение передает самарское управление МЧС.

- Гроза по области ожидается местами, во время этих погодных явлений до 15-20 метров в секунду может усилиться ветер, - отмечают в МЧС.

Кстати, синоптики говорят о том, что порывы ветра до 20 метров в секунду сохранятся и во вторник, 18 августа. При этом температура будет достаточно низкой - до 21 градуса, ветер будет дуть с северо-запада. Но грозу уже не ожидают.

Напомним, что на минувших выходных в Самаре были сильные дожди. Из-за этого затопило дороги.