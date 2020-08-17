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Самару снова накроет шквальным грозовым ветром

Желтый уровень опасности будет длиться до 18 августа
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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Погода испортится днем 17 августа

Погода испортится днем 17 августа

Фото: Ольга СКОСЫРЕВА

В Самарской области жителей снова пугают грозами и порывистым ветром до 20 м/с. Такая погода возможна 17 августа с сохранением желтого уровня опасности ночью 18 августа. Со ссылкой на синоптиков Приволжского УГМС такое предупреждение передает самарское управление МЧС.

- Гроза по области ожидается местами, во время этих погодных явлений до 15-20 метров в секунду может усилиться ветер, - отмечают в МЧС.

Кстати, синоптики говорят о том, что порывы ветра до 20 метров в секунду сохранятся и во вторник, 18 августа. При этом температура будет достаточно низкой - до 21 градуса, ветер будет дуть с северо-запада. Но грозу уже не ожидают.

Напомним, что на минувших выходных в Самаре были сильные дожди. Из-за этого затопило дороги.