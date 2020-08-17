Опасных тварей нашли в нектаринах из Узбекистана в Самарской области

Нектарины не дали ввезти в область

В Самарскую область хотели ввезти партию нектаринов, зараженных крайне неприятным вредителем. В них нашли калифорнийскую щитовку - особо опасных насекомых. Оно включено в перечень карантинных объектов для РФ. Особенно опасен этот вредитель для яблонь, груш, персиков, сливы. Щитовка селится колониями на ветвях, плодах, истощает деревья и вызывает преждевременное опадание листьев и деформацию плодов. При этом сильно поврежденные деревья просто погибают.

Специалисты Роспотребнадзора пораженные нектарины вовремя заметили и притормозили ввоз всей партии, не допустив проникновение опасного вредителя на территорию области.

Также в ведомстве рассказали, что для выявления вредителя постоянно проводят обследования питомников, молодых и производственных садов, декоративных насаждений. Помогают «поймать» насекомых феромонные ловушки.