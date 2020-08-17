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Общество

Жители Самары могут получить тампон в канализацию уже с 1 января 2021 года

Компания «РКС-Самара» готовит списки должников, которых лишит канализации сразу после снятия ковидных ограничений
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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Самарцам обещают проблемы с канализацией из-за долгов

Самарцам обещают проблемы с канализацией из-за долгов

В Самарской области готовятся применять санкции в отношении должников, которые не платят за воду и водоотведение. Сейчас неплательщиков трогать нельзя из-за пандемийных ограничений, но 1 января они перестанут действовать, и тем, кто не рассчитался с долгами, придется лишиться благ цивилизации.

Сейчас в «РКС-Самара» уже составляют список злостных неплательщиков, которые восприняли вынужденные каникулы как возможность хорошенько сэкономить. Сейчас компания все равно использует методы воздействия на должников: рассылает предупреждающие письма, шлет исковые заявления в суды. Информацию о непогашенных задолженностях отправляют в банки, в пенсионный фонд.

Коммунальщики готовятся сразу же после отмены ограничений 1 января начать тампонирование канализации в многоквартирных домах. И жителям предлагают скорее рассчитаться с долгами, иначе в новогодние каникулы их будет ждать дурно пахнущий сюрприз.