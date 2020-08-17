ФАС в Самаре добралась до Волгаря. И снова ей не нравится дорога

В Самаре еще одного застройщика заподозрили в неприличном поведении

Самарские антимонопольщики обвинили в антиконкурентном сговоре с департаментом градостроительства еще одного застройщика. Теперь подозрения появились в адрес «Амонда», который занимается застройкой Волгаря. Представители Управления ФАС по Самарской области нашли признаки антиконкурентного соглашения в заключенных договорах по следам электронных аукционов, которые проводили для поиска подрядчика для строительства двух автомобильных дорог и детского сада.

Антимонопольщики отметили, что торги выиграло ООО «Амонд» - на строительство дорог и ООО «СЗ «Шард» по детскому саду. При этом проектные документации на строительство были разработаны еще до проведения аукционов, и документация для торгов разрабатывалась на их основе.

Также антимонопольщики отметили, что «Шард» и «Амонд» образуют подконтрольную группу лиц. И, по мнению представителей ФАС, они получили преимущество на аукционе. В ведомстве считают, что между департаментом и застройщиком было заключено соглашение, которое может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Напомним, что в начале года подобные же вопросы возникли к застройщику «Кошелев-Проекта», а недавно в заключении антиконкурентного соглашения обвинили «Финстрой» - также из-за строительства дороги.