Названы 5 территорий в Самарской области, где больше всего больных COVID

Появились точные данные по распределению заболеваемости коронавирусом

В Самарской области рассказали, как и где заболели коронавирусом еще 45 человек за сутки 17 августа. По данным оперативного штаба, примерно одинаковое количество новых пациентов нашли в Самаре и Тольятти (16 и 14 человек).

В этот раз подтянулись и районы: в Кинель-Черкасском нашли сразу четыре человека, в Шенталинском - двух с неприятным диагнозом. Еще трое больных обнаружились в Жигулевске. По одному пациенту выявили в Новокуйбышевске, Большечерниговском, Борском, Исаклинском, Клявлинском и Хворостянском районах.

Как и обычно, у большей части заболевших коронавирусом ранее уже были выявлены пневмония и ОРВИ. Пять человек нашли при профосмотре среди тех людей, которые ничего не чувствовали и не видели никаких симптомов у себя. Интересно, что пять человек в этот раз отнесли к контактным: по одному в Самаре, Тольятти, Большечерниговском, Исаклинском и Шенталинском районах.

Всего в регионе на 17 августа зафиксировали 7620 человек с коронавирусом. Выздоровели 5776 человек. А скончались 117 человек.