Производи и экспортируй: как самарцам выйти на международный рынок?

Существенную долю в экспорте Самарской области занимает продукция АПК. Фото: Николай ХИЖНЯК

В прошлом году объем экспорта из Самарской области превысил 4 миллиарда долларов. Эта сумма могла быть существенно больше, если бы предприниматели знали о возможностях, которые им готов предоставить региональный ЦПЭ. Бесплатно или на условиях софинансирования Центр предлагает полное сопровождение продукта до его выхода на внешний рынок. Предпринимателям оказывается помощь в оформлении самых различных документов (например, по патентованию), модернизации сайтов и переводе их на иностранные языки, поиске зарубежных партнеров.

- Мы ждем не только новичков, которые готовятся поставлять свою продукцию за рубеж, но и опытных экспортеров, - подчеркнула Ольга Золотарева. – Тех, кому необходимо расширить географию поставок, найти новых деловых партнеров. В Самарской области производится много товаров и разработок, о заинтересованности в которых говорят наши торговые представители в других странах. И мы можем помочь наладить их сбыт.

Позвонить и назначить встречу со специалистами центра поддержки экспорта Самарской области можно по телефону: 8 (846) 205-71-35.