Пожилая жительница Октябрьска заявила, что ее избили керамическим бокалом

Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 17 августа в полицию Октябрьска обратилась 77-летняя местная жительница. Она заявила, что 46-летний знакомый избил ее керамическим бокалом.

- По словам потерпевшей, мужчина нанес ей травмы головы в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, - поделился с корреспондентом «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщение пенсионерки зарегистрировали в отделе полиции № 33 по городу Октябрьску. Как стало известно журналистам «Комсомольской правды», сейчас по факту происшествия проводится проверка. В случае, если причастность подозреваемого подтвердится, то на него могут возбудить уголовное дело.