В Самаре обанкротили управляющую компанию

В Самаре банкротом признали УК

В Самаре признали банкротом управляющую компанию ООО «Куйбышевский производственный жилищно-ремонтный трест», офис которого находится на улице Молдавской, 4. С заявлением в арбитражный суд обратилось АО «СУТЭК». Они просили ввести в отношение Куйбышевского ПЖРТ процедуру наблюдения. Перед ресурсной компанией долги составили почти 32 млн рублей.

Арбитражный суд признал заявление общества обоснованным и постановил ввести в отношение УК процедуру наблюдения. Временный управляющий должен предоставить отчет 19 октября 2020 года в 9.45.

Требования компании «СУТЭК» постановили внести в очередь реестра требований кредиторов.