В Самарской области проверяют информацию об изнасиловании 14-летней девочки

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, в понедельник, 17 августа, в отдел МВД России по Жигулевску обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 14-летнюю дочь изнасиловали.

- По словам заявительницы, ее дочка не ночевала дома. Она предположила, что находилась девочка у мужчины, который живет в нескольких домах от них, и что он подростка изнасиловал, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас правоохранители проверяют эту информацию. Процессуальное решение пока не принято. В случае, если причастность подозреваемого к преступлению подтвердится, на него могут возбудить уголовное дело.