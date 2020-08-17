Жителя Камышлы пытались изгнать из села под угрозой арматуры

Житель села испугался и обратился в правоохранительные органы за помощью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Камышла просит защитить его от односельчанина, который проявляет агрессию и пытается «изгнать» его прочь из родного дома. Мужчина даже обратился к правоохранительным органам за помощью. Причиной стал инцидент, который произошел 13 августа возле местной кулинарии.

- Он ехал мимо на автомобиле, притормозил возле меня и заявил, что если я через полчаса не уеду из села, то он меня убьет, - рассказывал позже мужчина. - Я бы, может, и не придал этому значения, но где-то через полчаса он позвонил мне на телефон и заявил, что изобьет меня арматурой, если я не послушаюсь.

История пока умалчивает, были ли герои этой истории трезвы в тот злополучный вечер и что стало причиной конфликта между ними. Однако, по данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в силовых структурах, в тот вечер от арматуры никто не пострадал. Полиция о возбуждении уголовного дела по данному факту пока не сообщала.