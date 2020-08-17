Бесплатное горячее питание для школьников появится в Самаре уже с 1 сентября 2020 года

В Самаре бесплатным питанием обеспечат учеников младших классов

В Самаре детей обеспечат бесплатным питанием для школьников уже с 1 сентября 2020 года. К этому уже все готово: самарские власти решили выполнить поручение президента РФ заранее. Владимир Путин поручил обеспечить младшеклассников питанием к 2023 году, но в Самарской области задумали решить вопрос раньше.

- Президент обозначил срок решения этой задачи – до 1 сентября 2023 года, предусмотрев переходный период. Уверен, мы с вами должны справиться гораздо раньше, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Сейчас уже провели мониторинг школ и поняли, где нужно заменить оборудование или отремонтировать пищеблоки. На это выделили более 600 млн рублей. Уже в этом году бесплатное питание будут получать более 143 тыс. учеников 1-4 классов. При этом власти будут контролировать качество продукта.