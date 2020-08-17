В Самаре любителям «дикого» мяса грозят параличом и смертью

Шашлык лучше готовить из мяса, прошедшего ветеринарный контроль Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре любителям мяса диких животных грозят параличом и даже смертью. Их может вызывать опасное паразитарное заболевание – трихинеллёз. Об опасности жителей региона предупреждает Россельхознадзор. В ведомстве призывают самарцев не употреблять в пищу мясо диких животных без соответствующих ветеринарных исследований

- Трихинеллёз - общее заболевание для животных и человека, - объяснили в Россельхознадзоре. – Среди его симптомов - высокая температура, лихорадка, тошнота, озноб, боли в мышцах, горле и животе. Также при заражении может наблюдаться отек лица и кожные сыпи. Если болезнь протекает тяжело, то у зараженного поражаются внутренние органы и центральная нервная система. Это может привести к параличу вплоть до летального исхода. Причем заразиться можно даже если мясо как следует прожарить.

В Самарской области за последние 10 лет было зафиксировано несколько случаев заражения этим опасным заболеванием. Больных находили как в областной столице, так и в Сызрани, в Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, Похвистневском и Алексеевском районах. Как выяснилось, жертвами паразита стали любители дичины – мяса кабана, медведя или барсука. В Россельхознадзоре также отметили, что при достижении хищником возраста 6-7 лет вероятность его заражения трихинеллёзом составляет 80-90%.