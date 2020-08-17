В Самаре создано конструкторское бюро для создания перспективных авиадвигателей

В КБ будут проектировать двигатели для самолетов и беспилотников. Фото: Самарский университет

В Самаре создано конструкторское бюро, которое займется разработкой перспективных двигателей для самолетов и беспилотников. Оно начало работу на базе Самарского университета, партнером выступило ПАО "ОДК-Кузнецов". Задачи, которые стоят перед новым КБ, можно назвать беспрецедентными.

- Здесь будут решаться масштабные задачи по разработке и производству новых энергоэффективных двигателей для самолетов и беспилотников,- рассказал научный руководитель Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Александр Ермаков. – В вузе работают институты и лаборатории с хорошим оборудованием и грамотными специалистами, но по отдельности этого недостаточно, нужна единая структура, которая объединит и интегрирует их работу.

Первым крупным проектом нового конструкторского бюро станет разработка газогенератора для авиационных двигателей. Как сообщили в Самарском университете, работа по этому проекту уже началась, планируется, что она продлится три года.

Как рассказали ученые, на основе одного унифицированного газогенератора можно будет создать целую линейку двигателей с различными параметрами.

- Газогенератор должен будет обеспечивать удельный расход топлива на уровне 0,48 килограмма на килограмм тяги в час. Сейчас ничего подобного не существует, - пояснили в вузе.

Кроме того, в конструкторском бюро займутся разработкой малоразмерных газотурбинных и поршневых авиадвигателей для легких самолетов и беспилотников.

Численность сотрудников КБ составит около 100 человек. В их число войдут как профессора, так и молодые ученые, аспиранты и даже студенты.