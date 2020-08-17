Стало известно, где и когда в Самарской области создадут новые центры онкопомощи

Ранняя диагностика - важная часть эффективного лечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и когда на территории Самарской области планируют открыть новые амбулаторные центры онкологической помощи. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Как отметила замминистра здравоохранения области Татьяна Сочинская, единая система диагностики и лечения рака, раннее выявление онкологии помогают эффективному лечению

- В 2020 году выявлено на 2% больше пациентов на ранней стадии заболевания. В итоге удалось спасти около 200 человеческих жизней, - рассказала Татьяна Сочинская. - Быстро и эффективно провести скрининговые исследования помогает центр амбулаторной онкологической помощи, который работает при Самарской ГКБ №8.

В этом году такие центры появятся еще в трех медучреждениях: в Самарской горбольнице № 4, в Тольяттинской поликлинике № 3 и в Сызранской центральной городской больнице. Здесь пациенты смогут пройти первичную диагностику онкологических заболеваний.

- Всего до 2024 в Самарской области откроется 12 центров амбулаторной онкологической помощи, - отметили в минздраве