В Самарской области не потеплеет

Погода будет не слишком теплой, но достаточно комфортной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни не потеплеет. Эту невеселую новость жителям города сообщают синоптики Приволжского УГМС. В ближайшие дни летнее тепло к уставшим от осеннего ненастья самарцам не вернется. Зато прекратятся дожди. А температура воздуха будет держаться на комфортной отметке для работы и прогулок.

Уже во вторник в большинстве районов Самарской области ожидается погода без осадков. Правда, будет еще прохладно – ночью столбик термометра покажет не летние 7… 12 градусов, днем – от 16 до 21 градуса Цельсия, в Самаре – не больше 19 градусов. Ветер будет ощутимый – 7-12 метров в секунду, порывами до 15-20 метров.

Такую же погоду синоптики прогнозируют и в среду-четверг. Дождей не будет, температура воздуха днем составит 16… 21 градус. О пляжном отдыхе в этом сезоне, очевидно, горожанам стоит забыть, однако для прогулок на свежем воздухе погода отличная.

- До конца рабочей недели погоду Самарской области будет формировать тыловая часть циклонического вихря, - сообщают в Приволжском УГМС. – Существенных осадков мы не ждем Северо-западный ветер принесет в регион холодную воздушную массу, поэтому среднесуточная температура воздуха окажется ниже средних значений.