В Самаре спортсмены проплывут 100 морских миль по Волге

В прошлом году спортсмены преодолели 181 километр

В Самаре пройдет уже во второй раз уникальный заплыв «Самарская миля». Пловцы со всей России 19 августа войдут в воду на пляже турбазы «Ладья», чтобы через несколько дней вплавь ввернуться к тому же месту. Сделать это позволяет Самарская Лука - петля Волги, которая практически соединяется в непрерывный круг.

Каждый день пловцы будут преодолевать 30-40 километров по Волге, в воде каждый из них будет находиться 5-6 часов в день. 181 километр - именно такова дистанция заплыва. Три человека решили преодолеть ее полностью от начала до конца. Также участниками соревнований стали две команды, которые будут передавать эстафету. Пока один участник плывет, остальные следуют за ним на яле.

Заплыв с круговой дистанцией по реке с течением - это уникальное для России мероприятие, которое возможно только в Самаре. Также в этом году партнером мероприятия стал Русфонд. Пловцы будут все время вести эфир, зрители которого смогут перечислять деньги в поддержку 10-летнего Максима Борисова, юного баскетболиста, который сейчас борется с пороком сердца. На операцию нужно собрать 400 000 рублей.

А вот так прошел заплыв в прошлом году >>>>>>>>>