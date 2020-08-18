Жители Самарской области не могут похвастаться иммунитетом к коронавирусу

Коронавирусом переболел малый процент жителей региона

Жители Самарской области пока не могут похвастаться иммунитетом к коронавирусу. Роспотребнадзор поделился с РИА Новости результатом первых исследований: у 20% жителей семи регионов уже есть иммунитет к COVID. Это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Астраханская, Тюменская, Московская и Ленинградская области.

Самары в списке не оказалось: на данный момент официально заболели коронавирусом в регионе 7620 человек, это 0,2% от общего числа жителей. Какая-то доля перенесла болезнь бессимптомно, но пока не известно сколько это человек.

Сейчас Роспотребнадзор оценивает популяционный иммунитет к вирусу у жителей России. Более 65 тыс. тестов уже проведено в 23 регионах страны. Еще в трех регионах тестирование завершается прямо сейчас.