Перенос «Поволжских сезонов» Александра Васильева в 2020 году: когда пройдет фестиваль

В этом году Поволжских сезонов не будет

Организаторы сообщили о переносе фестиваля «Поволжские сезоны» Александра Васильева. Осенью 2020 года должно было пройти юбилейное мероприятие - в двадцатый раз. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы. В октябре 2020 года фестиваля не будет. Его перенесут на осень 2021 года - тогда и отпразднуют юбилей.

- Мы считаем, что международное и межрегиональное участие дизайнеров, профессионалов, членов жюри, приглашенных гостей и зрителей может быть реализовано в полной мере только с заботой о сохранении жизни и здоровья, - отметили организаторы масштабного мероприятия.

Так что пока дизайнеры, которые уже готовили свои модели к показам, могут отложить работу на следующий год или же усовершенствовать проекты. Организаторы отметили, что для Александра Васильева, который и сам в начале пандемии попал в больницу, это было непростым решением. Однако дизайнер надеется, что в 2021 году проект удастся возобновить, ведь «Поволжские сезоны» стали неотъемлемой частью мира российской моды.

Каждый год масштабное модное мероприятие становится настоящим событием для Самары, ведь дизайнеры из регионов представляют здесь самые интересные свои работы. Например, в 2019 году «звездами» подиума стали матрешки на гироскутерах. Смотрите фоторепортаж Светланы Маковеевой.