Диспансеризация 2020 в Самаре начинается. Рассказываем про новые правила

В Самарской области приглашают на диспансеризацию

Возобновляется диспансеризация - 2020 в Самаре после коронавирусного перерыва. Уже с 17 августа в поликлиники можно обратиться за плановым медицинским осмотром по показателям, предусмотренным системой ОМС. Такой профилактический осмотр проводят гражданам от 18 до 39 лет раз в три года, тем, кто старше 40 лет, - раз в год. Цель такого осмотра - раннее выявление хронических заболеваний, онкологии, туберкулеза, проблем с сердечно-сосудистой системой.

В этом году будут действовать новые правила диспансеризации 2020 в Самаре. Теперь для ее прохождения нужно заранее записаться по телефону или через сайт госуслуг. За день пациенту позвонят, чтобы подтвердить его намерение прийти на осмотр. Не пустят на диспансеризацию тех, у кого есть признаки ОРВИ и кто находится в группе риска по COVID. В больницу нужно приходить в маске и соблюдать социальную дистанцию.

На диспансеризацию в Самаре пока не ждут лиц 65+. Их пригласят на осмотр после перехода на следующий этап снятия ограничений.

Работающие жители смогут пройти осмотр вечером и в субботу, а сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в ФАП по месту жительства, а уже затем получить направление в районную больницу на более узкие исследования.

Также работающим гражданам старше 40 лет на прохождение диспансеризации 2020 в Самаре положен один дополнительный выходной день.

Проходить диспансеризацию важно, только в этом году в регионе при таком осмотре выявили 202 злокачественных образования, в частности, 59 случаев рака молочной железы, 56 из них были в 1-2 стадии и поддаются лечению.