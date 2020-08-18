Стало известно, когда в Самарскую область прибудет первая партия вакцин от гриппа

Вакцинация от гриппа скоро начнется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса накануне, 17 августа, обсуждали вопросы вакцинации жителей Самарской области. В частности, речь зашла о начале прививочной кампании против гриппа.

- Первая партия вакцины прибудет в область 20 августа. Работа по координации вакцинирования будет начата в ближайшее время, - сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Как уже сообщали журналисты «КП-Самара», в первую очередь уколы сделают тем, у кого есть большие риски подхватить болезнь. Речь идет о детях с 6 месяцев, студентах, беременных женщинах и людях, которые старше 60 лет. Кроме того, прививки сделают призывникам, гражданам с хроническими заболеваниями, медикам, учителям и работникам транспортной и коммунальной сфер.