Третий этап снятия ограничений в Самаре могут начать в ближайшие дни

Жителей ждут новые свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут начать третий этап снятия ограничений уже в ближайшие дни. На оперативном штабе отметили, что стабильные показатели в регионе уже достигнуты. Коэффициент заболеваемости держится ниже единицы. Темп прироста заболеваемости по области в районе 0,6 - 0,7. Количество проводимых тестов стабильно высокое. Осталось подождать еще буквально 5 дней, чтобы эти показатели не упали - и можно будет давать самарцам новые свободы.

На оперативном штабе поручили активнее проводить обследования, особенно работников бюджетных учреждений. И следить, чтобы те сферы бизнеса, которым уже разрешили работать, соблюдали правила и не портили статистику.

Пока не до конца понятно, какие именно новые ограничения снимут на третьем этапе. Театры в Самаре уже разрешили открыть, кинотеатры и фитнес-центры работают. До сих пор закрыты развлекательные заведения, детские центры - возможно, именно их ждут послабления. Ведь скоро учебный год, и кроме школы детей обычно водят на различные кружки, в студии.

Также в первое воскресенье сентября в областной столице отмечают День города. Будут ли разрешены массовые мероприятия, также зависит от стабильности эпидемиологической обстановки. Пока что на штабе решили разрешить проводить фестиваль «Самарское Знамя» - но только на 18 площадках, по 50 человек на каждой. А вот насчет агропромышленной выставки-форума в Усть-Кинельском уверенности все еще нет.