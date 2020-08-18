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Проведение сельскохозяйственной выставки в Усть-Кинельском-2020 остается под вопросом

Министерству сельского хозяйства Самарской области поручили доработать формат мероприятия
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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Выставка всегда представляет собой большой праздник

Выставка всегда представляет собой большой праздник

Фото: из личного архива

17 августа на оперативном штабе представители региональной власти обсудили вопрос о проведении в 2020 году XXII Поволжской агропромышленной выставки. Напомним, что масштабное мероприятие должно было состояться с 18 по 20 сентября в поселке Усть-Кинельском.

Штаб так и не принял решение по поводу сельскохозяйственной ярмарки. Представителям министерства сельского хозяйства Самарской области рекомендовали доработать формат и программу мероприятия с учетом требований Роспотребнадзора.

Добавим, что выставка в Усть-Кинельском является крупнейшей в ПФО. В прошлом году она собрала рекордное количество участников - более 600 предприятий и организаций. За покупками туда приезжают не только жители губернии, но и гости из соседних областей.