99% коек свободно: в Самаре победили коронавирус и пневмонию

К лечению все готово, а лечить некого. И это радует

В Самарской области победили коронавирус. Об этом свидетельствуют очень радужные цифры. 99% коечного фонда в ковидных госпиталях в регионе свободно. Врачи и готовы лечить всех нуждающихся, но некого: те 40-50 человек, которые прибавляются в статистике каждый день, остаются дома, проходят лечение под амбулаторным наблюдением и выздоравливают вполне спокойно.

- По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией на 10,6%. При этом охват обследованиями при помощи компьютерной томографии остается прежний, - рассказал министр здравоохранения Армен Бенян.

Ситуация в регионе настолько стабильная, что в оперативном штабе уже вполне определенно говорят о том, что скоро наступит третий этап снятия коронавирусных ограничений. Можно будет собираться большими компаниями, и, возможно, даже разрешат День города в сентябре. Родители же очень ждут открытия детских центров, кружков и студий. Ну а студенты надеются, что смогут отпраздновать посвящения.

Напомним, что ковидные госпитали уже с сентября намерены переводить в нормальный режим работы. А с 17 августа в Самаре возобновились диспансеризации, правда, с рядом ограничений.