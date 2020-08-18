В Самарской области решили закрыть обсерватор для людей, приезжающих из-за границы

Некоторые обсерваторы сейчас потеряли свою актуальность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области накануне, 17 августа, обсудили работу обсерваторов. Напомним, что туда помещали людей, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

- Учитывая нецелесообразность расходования бюджетных средств на содержание обсерватора в Тольятти и предложение главы города, считаю возможным согласиться с идеей закрыть обсерватор, - заявил председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Он также добавил, что в Самаре обсерватор функционирует на коммерческой основе, по договорам с компаниями, работающими вахтовым методом. Решение по нему предложили принять мэру областной столицы. Важно учесть, есть ли потребность в таком учреждении и приносит ли оно доход. В Кинель-Черкассах обсерватор как минимум еще месяц будет открыт. Правда, там Кудряшов потребовал изучить вопрос оптимизации расходов.