Парк техники скорой помощи Самарской области пополнили 25 новых автомобилей

Парк скорой помощи в регионе за 3 года обновили почти на 90% / Фото: правительство Самарской области

В Самарскую область поступили новые автомобили для медиков. Это 12 реанимобилей, 10 мобильных флюорографов и 3 передвижных маммографа, которые удалось приобрести благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Сегодня, 18 августа, губернатор передал ключи от техники сотрудникам лечебных учреждений региона.

- Впервые так масштабно мы обновляем, а по большому счету формируем парк мобильных флюорографов и маммографов. Всего 13 таких комплексов передаются в лечебные учреждения, в первую очередь в районные больницы, – сказал глава региона.

К слову, за последние три года парк скорой помощи губернии удалось обновить почти на 90%. А вот реанимобили, как отмечают в областном правительстве, - практически на 100%. Благодаря обновлению парка техники будет повышена доступность медпомощи. По словам Дмитрия Азарова, мобильные комплексы будут ездить в отдаленные районы региона и проводить обследования местного населения.

Добавим, что до конца этого года в Самарскую область должны поставить еще 28 автомобилей скорой помощи класса «В», которые, как правило, отправляют на экстренные и безотлагательные случаи.