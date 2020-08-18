В Тольятти неизвестный проследил за мужчиной от магазина и напал на него в лифте

Нападение совершено буквально на пороге лифта Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Тольятти на днях обратился в полицию и заявил, что на него напали. По словам мужчины, сначала неизвестный преследовал его от магазина, потом зашел за ним в подъезд, а около лифта незнакомец внезапно начал избивать.

- Когда потерпевший упал на пол, злоумышленник вытащил из его кармана банковскую карту и 400 рублей. Пострадавший позвонил по домофону брату и позвал его на помощь, а затем вызвал сотрудников ОВД, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Оперативники составили ориентировку нападавшего, а патрульные ППС возле торговой точки на бульваре Гая заметили похожего человека. Он был пьян. В присутствии понятых силовики нашли у подозреваемого похищенную кредитку.

В ходе допроса 45-летний задержанный признался в своей причастности к преступлению. Ранее он уже был судим за подобные ограбления. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.