В Самаре девушка избила двух инвалидов и оккупировала их квартиру

Екатерине К. 23 года, на страничке в соцсетях она с удовольствием постит фотографии с младенцем. Сейчас девушка оказалась в СИЗО – ее подозревают в жестоком нападении на двух инвалидов.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в Крутых Ключах 14 августа.

- Она постучала в дверь, сказала, что из полиции. Я же инвалид, почти ничего не вижу, открыл дверь, а она стала бить меня по голове и требовать денег, - вспоминает тот день Дмитрий Б. – На мои крики из глубины квартиры приковылял дед, попытался отогнать ее от меня тростью, а она выхватила ее, и стала бить ею нас обоих. Дед упал, на лестничную площадку, я попытался поднять его, а она в это время зашла в нашу квартиру и закрылась изнутри.

Пострадавшие попросили помощи у соседей, те вызвали полицию. Но когда стражи порядка смогли проникнуть внутрь квартиры, девушки уже и след простыл. А из шкатулки, куда Дмитрий и его дедушка Алексей Леонидович складывали свои скромные пенсии, пропали все деньги.

По данному факту на данный момент возбуждены два уголовных дела – за кражу и разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище. Потерпевшими по ним признаны два инвалида – ветеран труда и инвалид III группы Алексей Леонидович и его внук, больной ДЦП и почти слепой Дмитрий.

Подозреваемую уже нашли, следователи вышли в суд с ходатайством об ее аресте.

- На допросе подозреваемая вину признала частично, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Вахрамова. – С учетом мнения прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что стало причиной столь жестокого нападения и где находится младенец, с которым фотографировалась девушка, пока не известно.

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