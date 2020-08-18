Стало известно, где в Самарской области 18 августа нашли новых заболевших коронавирусом

Борьба с инфекцией продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где нашли еще 43 заболевших коронавирусной инфекцией в Самарской области. По-прежнему, больше всего заболевают в городах.

- 20 случаев зафиксировано в Самаре, 17 - в Тольятти. 2 в Безенчукском районе, по одному - в Кинеле, Чапаевске, Нефтегорском и Алексеевском районах, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.

5 инфицированных контактировали с ранее заболевшими - 3 в Тольятти, по одному в Самаре и Безенчукском районе. 35 обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Еще 3 человека выявлены при профилактическом осмотре, у них не было никаких клинических проявлений.

На 17 августа под медицинским наблюдением остаются еще 386 местных жителей.