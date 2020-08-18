Поезд из Самары в Абхазию начал ходить с 15 августа

Самарцы уже могут отправляться в Сухум на поезде

Поезд Самара - Сухум в Абхазию начинает курсировать с 15 августа. Первый рейс обратно, с курорта отправился уже 18 августа. И это хорошая новость для многих отпускников, которые смогут добраться до популярного курорта с достаточно скромными финансовыми затратами.

ФПК сообщает, что поезд будет курсировать раз в пять дней. Продажа билетов уже открыта. В пути он проводит чуть больше двух суток: из Самары состав отправляется в 18.03, а на место прибывает около восьми вечера спустя двое суток. На пути состава есть также остановки Гагра, Новый Афон . Поезд идет через Сочи и Адлер.

Стоимость билетов начинается от 5 тыс рублей - в плацкартном вагоне и от 9 тыс рублей в купе.

Сейчас до Сухума уже ходят поезда из Санкт-Петербурга и Москвы, Также Единая транспортная дирекция предлагает пассажирам смешанные перевозки, в Адлере туристы могут пересесть на автобусы, которые следуют в города Абхазии.