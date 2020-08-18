На 9-й Просеке в Самаре нашли незаконные лодочные стоянки

В Самаре собираются охранять водоемы от злоумышленников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Транспортные полицейские и представители Роспотребнадзора, а также администрации города проверили законность размещения двух лодочных стоянок в Самаре. Мероприятие проводилось на левом берегу Волги в районе 9-й Просеки.

- Там выявлены незаконные лодочные стоянка. Они расположены рядом с муниципальными пляжами, - сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители установили, что одна стоянка не оформлена должным образом и у владельца нет на нее документов. В другом случае выявлено нарушение правил пользование водным объектом.

Тек, кто установил такие станции, привлекут к административной ответственности. Им грозят штрафные санкции. Подобные рейды собираются проводить на постоянной основе.