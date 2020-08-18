В Самаре вооруженный мужчина хотел ограбить магазин, но не пролез в окно и сбежал

Полицейские нашли подозреваемого Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноглинском районе ночью было совершено разбойное нападение на магазин. Как сообщила 32-летняя продавщица, через окошко туда пытался проникнуть неизвестный. Он угрожал ей пистолетом и требовал отдать деньги.

- В кассе имелась выручка в 20 тысяч рублей. Но злоумышленнику не удалось попасть в помещение и забрать эту сумму. Он скрылся, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска стали проверять ранее судимых граждан и вышли на жителя поселка Управленческий, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и причинение серьезных травм другому человеку.

Подозреваемого задержали. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье разбойное нападение с применением оружия. Фигуранта уже арестовали, расследование продолжается.