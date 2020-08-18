В Самаре еще одна семья узнала о судьбе своего родственника, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Теперь в семье Ирины Яковлевой знают, что их дядя погиб под Смоленском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарское отделение «Поискового движения России» обратилась Ирина Яковлева. Женщина хотела узнать о судьбе своего дяди Владимира Максимовича Матросова.

- Это старший брат моего отца. Дядя пропал без вести – это все, что было о нем известно. Когда в России стартовала акция «Бессмертный полк» мы с братом хотели найти фотографию дяди или хоть немного информации о нем и подали заявку на архивный поиск, - рассказывает Ирина. – Для нашей семьи это важно, к тем более 2020 год – год памяти и славы. Найти фото Владимира Максимовича пока не удалось, зато активисты поискового отряда отследили его боевой путь и накануне Дня воинской славы России – Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), передал всю собранную информацию. Теперь в семье Ирины Яковлевой знают, что их дядя погиб под Смоленском, и собираются навестить его могилу.

- В апреле «Поисковое движение России» организовало онлайн-акцию «Судьба солдата». Благодаря этой акции каждый желающий может подать заявку и узнать информацию о своем родственнике, которая есть в архивах. Мы уже обработали более 180 заявок, по 20 бойцам удалось собрать подробную информацию, - рассказал активист поискового отряда «Сокол» Самарского университета Даниил Богданов.

Письмо с фронта от Владимира Максимовича Матросова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поисковики выяснили, что Владимир Максимович родился в 1923 году. Был призван на фронт в 41-м, начал свой боевой путь в Белоруссии, недалеко от Бобруйска. До апреля 42 года участвовал в обороне Москвы, а потом, вплоть до своей гибели, в боях под Смоленском. Погиб 9 марта 1943 года.

- На начало войны он был младшим лейтенантом 457-го стрелкового полка 242-й стрелковой дивизии. Дослужился до лейтенанта, в этом звании и в должности командира взвода он и погиб на смоленской земле. Захоронен в Вяземском районе, у деревни Митьково, - зачитал Даниил Богданов.

Узнать судьбу своего родственника может каждый. Для этого нужно подать заявку на поиск на сайте «Поискового движения России». Или заполнить и опустить заявку в ящик, что установят на первом этаже Окружного дома офицеров.