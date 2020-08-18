Стало известно, как женатый слесарь изнасиловал 14-летнюю девочку в Самарской области

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, жертвой которого стала 14-летняя семиклассница из Жигулевска. Напомним, что ее мама накануне сообщила об изнасиловании дочери.

В ходе проверки силовики установили, что девочка вечером 16 августа пришла к своему знакомому. Там же находился его друг. Все вместе они выпили, и гостья легла спать.

- Согласно имеющимся показаниям, она проснулась, потому что сверху на ней лежал хозяин квартиры и совершал насильственные действия. Потерпевшая оказывала сопротивление, но тщетно, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый - 25-летний слесарь, который, к слову, женат - задержан по горячим следам. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Разбирательства продолжаются.