В Самаре начали регистрировать участников акции «Диктант Победы»

Александр Хинштейн и организаторы ожидают большое количество участников Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Организации акции «Диктант Победы» объявили о начале регистрации ее участников. В 2020 году заявиться можно на той площадке, где каждому желающему удобнее будет писать конкурсную работу.

— Это удобно и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах, — заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Площадки откроются в каждом уголке нашей страны, где численность населения больше 5 тысяч человек. Написать «Диктант Победы» можно будет и в других странах. Ожидается, что это попробуют сделать граждане 75 иностранных государств.

Как сообщил Хинштейн, с учетом того, что в акции можно будет участвовать онлайн, организаторы рассчитывают на миллион желающих проверить свои знания. А, может быть, и больше. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». Высокие результаты участников будут засчитывать при поступлении в вузы.

В Самарской области к событию тоже готовятся. На прошлой неделе региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Рязанов вместе с историками, представителями министерства образования и культуры, членами общественного совета партпроекта проверили готовность мультимедийного парка «Россия -моя история» и Областной юношеской библиотеки. Сейчас в рабочем графике специальной комиссии — проверка площадок «Диктанта», расположенных в образовательных и культурных учреждениях Самарской области.