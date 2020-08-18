В Самаре по улице Ново-Садовой несколько дней не будут ходить трамваи

Жителей ждут серьезные неудобства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Горожан, предпочитающих передвигаться на общественном транспорте, ждут неудобства. С 21 августа власти планируют ограничить движение по улице Ново-Садовой в районе "Современника". Это связано с работами по замене тепловых сетей, о которых "КП-Самара" уже писала ранее.

- На первом этапе движение ограничат с вечера пятницы, 21 августа, и до утра понедельника - 24 августа. Это коснется участка на Ново-Садовой от Гастелло до Советской Армии. Объезд будет осуществляться по дублерам, - рассказывают в администрации города.

Второй этап - с 24 по 27 августа - связан с ограничением движения транспорта по дублеру Ново-Садовой от Советской Армии до 3-й просеки в районе дома № 164а - по направлению в город.

На третьем этапе с вечера пятницы 28 августа до утра понедельника 31 августа ограничат и движение по дублеру в направлении из города - от Гастелло до Советской Армии с перекрытием движения трамваев.

Трамваи №№20 и 22 в указанный период будут ездить по следующим улицам - Ново-Вокзальная, Ставропольская, Дом печати, Постников овраг и дальше по маршруту. Маршрут № 5 проследует от Чапаевской до Постникова оврага. Будьте внимательнее!