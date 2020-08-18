В Самарской области машина с ребенком улетела в кювет и перевернулась

Пострадавшие попали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участием ребенка произошло в Сергиевском районе Самарской области 17 августа примерно в 18:20. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» направлялся со стороны Сергиевска в Самару. Мужчина превысил скорость и потерял контроль. Последствия оказались плачевными. Отечественная легковушка укатилась в левый кювет по ходу движения, а затем перевернулась.

К сожалению, без последствий не обошлось. В аварии пострадали два пассажира, в том числе ребенок. Их пришлось госпитализировать.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезвым. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.